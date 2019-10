Trump en Xi treffen elkaar toch niet in Chili

De internationale top in Chili waar de Amerikaanse president Donald Trump zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping zou ontmoeten, gaat niet door. De twee regeringsleiders zouden elkaar volgende maand treffen, maar aanhoudende protesten in het Zuid-Amerikaanse land maken het evenement onmogelijk. Dat maakte de Chileense president Sebastián Piñera bekend.

Trump kondigde onlangs aan een gedeeltelijk handelsakkoord met China te willen ondertekenen op de bijeenkomst van de APEC, een economisch samenwerkingsverband van landen langs de Grote Oceaan. De deal zou onder andere bestaan uit nieuwe afspraken over intellectueel eigendom en de inkoop van Amerikaanse landbouwgoederen door China. Conflicten over die onderwerpen mondden uit in een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, waarbij de twee landen elkaar bestookten met fikse importheffingen.