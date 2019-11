BRICS-landen bezorgd over handelsspanningen

De zogeheten BRICS-landen (Brazilië, China, Rusland, India en Zuid-Afrika) waarschuwen dat de aanhoudende handelsspanningen en beleidsonzekerheid het vertrouwen in de wereldwijde handel, de investeringen en economische groei kunnen ondermijnen. Dat bleek na een jaarlijkse bijeenkomst van de groep van grote opkomende economieën in Brazilië.

De landen drongen aan op het openhouden van de internationale markten met eerlijke handelsregels. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Braziliaanse president Jair Bolsonaro en bijgewoond door onder anderen president Vladimir Poetin van Rusland en de Chinese president Xi Jinping. Xi zei zorgen te hebben over “pesterig” protectionisme en eenzijdig handelsbeleid door sommige ontwikkelde economieën, waarschijnlijk gericht op de Verenigde Staten. China is al langere tijd in een felle handelsoorlog verwikkeld met de VS.

De vijf BRICS-landen zijn samen goed voor circa een derde van de wereldeconomie.