Inval bij ABN in Frankfurt om Cum/Ex-kwestie

De Duitse autoriteiten hebben dinsdagochtend een bezoek gebracht aan het kantoor van ABN AMRO in Frankfurt vanwege onderzoek naar zogenoemde Cum/Ex-transacties. Dat zijn verkopen van aandelen rond de dividenddatum waarbij zowel koper als verkoper dividendbelasting terugvraagt. Dat kost de belastingdiensten geld.

Een woordvoerder van ABN AMRO gaf aan dat de autoriteiten naar informatie op zoek waren en dat de bank volledig meewerkt aan het onderzoek. Ook ligt er een Duits verzoek voor informatie van ABN AMRO in Nederland. Overigens werd in november vorig jaar al bekend dat er een onderzoek liep in Duitsland naar ABN AMRO vanwege de zaak.

Er waren ook huiszoekingen in meerdere woningen in Duitsland. Volgens een verklaring van de Duitse justitie deden ongeveer honderd opsporingsambtenaren mee aan de invallen.

“Zoals bekend doen de Duitse autoriteiten reeds een aantal jaren onderzoeken naar aandelentransacties van een groot aantal financiële instellingen. Deze transacties zijn uitgevoerd vóór 2012. Dit betreft zogenaamde Cum/Ex-transacties. De rechtsvoorganger van ABN AMRO, Fortis Bank (Nederland), ABN AMRO en enkele (voormalige) dochtermaatschappijen zijn direct of indirect betrokken geweest bij een aantal van deze transacties”, aldus een verklaring van de bank. Enkele van de voormalige dochtermaatschappijen zijn in 2010 aan het zittende management verkocht.

Vorig jaar verklaarde ABN AMRO zelf contact te hebben gezocht met officieren van justitie in Frankfurt en Keulen. Dat gebeurde in 2016 en 2017. Ook zijn verplichtingen aan de Duitse belastingdienst voldaan. Een voorziening voor achterstallige belastingclaims is er dan ook niet, wel heeft de bank een voorziening voor eventuele juridische kosten genomen.

In het kader van de Cum/Ex-kwestie waren er dit jaar ook invallen bij Commerzbank en beursexploitant Deutsche Börse. Zij hebben eveneens gezegd mee te werken met justitie in het onderzoek. Ook andere financiële dienstverleners worden onder de loep genomen in deze fraudezaak.