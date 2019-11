Handelshoop helpt Nikkei vooruit

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag opnieuw hoger geëindigd. Beleggers verwerkten de nieuwe recordstanden op Wall Street en trokken zich op aan de positieve berichten over een naderende handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China. Het Chinese webwinkelbedrijf Alibaba beleefde een succesvol beursdebuut in Hongkong.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging met een winst van 0,4 procent de dag uit op 23.373,32 punten. Vooral de Japanse chip- en technologiebedrijven waren in trek. Chiptester Advantest won 3,6 procent en robotmaker Fanuc steeg 1,1 procent. Hitachi won 0,9 procent. Volgens zakenkrant Nikkei wil het Japanse conglomeraat zijn belang van 51 procent in Hitachi Chemical verkopen aan Showa Denko voor ongeveer 7,9 miljard euro. Het aandeel Hitachi Chemical dikte meer dan 15 procent aan en Showa Denko verloor 6 procent.

Mitsubishi zakte 0,4 procent na aankondiging van de overname van Eneco. Het Japanse bedrijf wordt samen met Chubu Electric Power (min 0,3 procent) de nieuwe eigenaar van het Nederlandse energiebedrijf voor 4,1 miljard euro.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,1 procent lager na de sterke koerswinst een dag eerder. Het aandeel Alibaba steeg 2 procent tijdens zijn eerste beursdag in Hongkong. Het was de grootste beursgang ter wereld in 2019 tot nu toe. In 2014 ging de Chinese webwinkelgigant al naar de beurs in New York.

De beurs in Shanghai zakte 0,1 procent en de Kospi in Seoul kreeg er 0,3 procent bij. De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,8 procent hoger. Westpac klom 1,7 procent. De door een witwasschandaal getroffen Australische bank kondigde het vertrek van zijn topman en het vervroegde pensioen van zijn voorzitter aan.