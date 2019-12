‘Horeca profiteert van Eurovisie en Formule 1’

De komst van de Formule 1 naar Zandvoort en het Eurovisiesongfestival naar Rotterdam is goed nieuws voor hotels, restaurants en cafés komend jaar. De horeca profiteert ook van wedstrijden van het EK voetbal, waarvan er een paar worden gespeeld in Amsterdam. Dat voorspellen economen van het Economisch Bureau van ING.

Mede als gevolg van de evenementen stijgen de verkoop van maaltijden en consumpties en het aantal overnachtingen in 2020 met 1,5 procent, aldus de economen. Eenmalige evenementen als het songfestival brengen volgens de kenners veel Nederlanders op de been, die dan de knip zullen trekken. Ook worden veel gasten uit het buitenland verwacht.

Volgens ING stijgt het aantal buitenlandse toeristen dat blijft overnachten in 2020 tot ruim 20 miljoen. Vooral hotels merken daar veel van. De komst van de toeristen stuwt de kamerprijzen in grote steden tot recordniveaus. Ook eetgelegenheden in de omgeving profiteren, omdat toeristen vaak nabij hun verblijf lunchen of dineren.