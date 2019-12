Rabo sluit geen automaten om plofkraken

Rabobank haalt vooralsnog geen geldautomaten weg uit dorpen en steden na twee plofkraakpogingen in de nacht van zondag op maandag. De bank kondigde in 2017 al de nodige maatregelen aan om geldautomaten beter te beschermen en criminelen te ontmoedigen. De aanpassingen lijken effect te sorteren, aangezien zowel bij de plofkraak in Tubbergen als bij die in Baarlo niets buit werd gemaakt.

Eerder sloot ABN AMRO 470 automaten vanwege het toegenomen risico op plofkraken de laatste tijd. Het type automaat dat ABN AMRO buiten bedrijf stelde was een geliefd doelwit voor plofkraakcriminelen. Ook 90 automaten die recent zijn omgebouwd tot een merkloze Geldmaat, zijn vooralsnog buiten werking gesteld omdat die van hetzelfde type zijn. Nu lijkt er sprake van een verschuiving naar automaten van Rabobank.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zijn geldautomaten de laatste jaren steeds beter beveiligd. Plofkrakers gebruiken om die reden ook steeds zwaardere middelen bij een kraak. Nederlandse banken zouden daarom graag zien dat geld in geldautomaten compleet waardeloos wordt bij een plofkraak door bijvoorbeeld verbranding. Momenteel worden gesprekken gevoerd met toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) over aanpassingen van de huidige strenge regels voor het vernietigen van geld.

De Volksbank, waar onder meer SNS en RegioBank toe behoren, sloot eerder uit voorzorg een aantal automaten in gebieden waar veel omwonenden zijn. Overige aanpassingen om plofkraken te ontmoedigen die een paar jaar geleden werden doorgevoerd, lijken net als bij Rabo effect te sorteren, aldus een woordvoerder. Hij benadrukt dat over specifieke veiligheidsaspecten geen details kunnen worden gegeven.

Bij ING werden de voorbije jaren uit voorzorg ook honderden automaten gesloten, als onderdeel van een veiligheidsanalyse. Daarbij werd onder meer gekeken naar de bouwkundige staat van gebouwen waar automaten zich in bevonden. Plofkraakcriminaliteit blijft volgen ING ondanks de getroffen maatregelen een probleem voor de sector.