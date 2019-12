Terugloop pinautomaten al jaren gaande

De pinautomaat staat onder druk. ABN AMRO besloot vorige week 470 pinautomaten op te heffen vanwege de vele plofkraken. In de nacht van zondag op maandag werden twee automaten van de Rabobank gekraakt. Het aantal bankautomaten loopt al jaren terug, blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).

Eind september kon op bijna 8000 locaties geld worden gepind, inclusief zo’n 1300 bankkantoren. Vijf jaar geleden waren het er nog bijna 11.000. Contant betalen in zijn algemeenheid is al jaren op zijn retour. In 2015 betaalden Nederlanders voor het eerst vaker met de pinpas dan cash. Sindsdien is het verschil alleen maar groter geworden. Vorig jaar werd 4,3 miljoen keer met de pinpas betaald en 2,5 miljard keer met contant geld.

Het is al langer zo dat met de pinpas grotere bedragen worden betaald. Vorig jaar betaalden Nederlanders aan de kassa 108 miljard euro met de pinpas, ruim drie keer meer dan ze contant betaalden.

Vooral pubers en ouderen vanaf 65 jaar betalen nog veel met euromunten en biljetten. Zij doen dat in ongeveer de helft van de gevallen. Jongvolwassenen van onder de 35 doen dit ongeveer een kwart van de keren. Laagopgeleiden betalen het meest met cash en laagopgeleiden het minst. Maar bij al deze groepen wint pinnen aan populariteit.

Contant betalen is het minst gebruikelijk bij tankstations en het meest bij straatverkopers. Boodschappen in de supermarkt worden een op de drie keer afgerekend met cash.

Ondanks de almaar stijgende populariteit van pinnen, kan er nog bijna overal contant worden afgerekend. Het leeuwendeel van de winkeliers wil dat ook zo houden, blijkt uit een enquête van DNB.