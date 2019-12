ECB laat rente ongemoeid bij vuurdoop Lagarde

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft zoals verwacht niet getornd aan de rentetarieven. Christine Lagarde maakte bij haar eerste rentebesluit als centralebankpresident pas op de plaats. In september kondigde haar voorganger Mario Draghi al een groot pakket stimuleringsmaatregelen aan. De Française staat sinds 1 november aan het roer van de ECB.

Voor nu blijft de herfinancieringsrente op 0 procent. Dat betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de ECB. De depositorente blijft gehandhaafd op min 0,5 procent. Daardoor moeten banken betalen om geld bij de ECB te stallen. De rentetarieven blijven op de huidige, lage niveaus totdat de inflatie in de buurt van de 2 procent komt, herhaalde de bank.

Dit laatste rentetarief werd in september verlaagd, als onderdeel van een stimuleringspakket waarbij ook een nieuw opkoopprogramma van obligaties werd aangekondigd. Die beslissing leidde tot ongekende verdeeldheid onder beleidsmakers van de ECB. Onder anderen Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, sprak zich ertegen uit. Lagarde beloofde eerder binnenkort met een herziening van de strategie van de centrale bank te komen.

In de toelichting bij het rentebesluit gaf de ECB geen blijk van andere beleidsaanpassingen. Het opkoopprogramma ging als gepland op 1 november van start, waardoor de balans van de centrale bank begin december met 20 miljard euro aandikte. De ECB heeft geen precieze einddatum van het opkoopprogramma gegeven; dat gaat door “zolang als nodig is”.

Er zijn wel voorzichtige tekenen van herstel in de economie van de eurozone, aldus Lagarde in haar eerste toelichting op de rentebesluit. Volgens haar is er sinds begin oktober een “milde verbetering” in de inflatie te zien en ook blijven de industrie en de dienstensector veerkrachtig. Pas vanaf 2021 gaat de inflatie echt omhoog.

Ook namen de neerwaartse risico’s als geopolitieke spanningen en handelsbarrières de laatste tijd af. De ECB verwacht dan ook dat de eurozone dit jaar met 1,2 procent groeit, vergeleken met een eerdere schatting van 1,1 procent. Voor 2020 is de ECB juist iets negatiever geworden over de groei.

Het ECB-besluit komt een dag na de beslissing van de koepel van Amerikaanse centrale banken de rente ongemoeid te laten. De Federal Reserve verlaagde de rente dit jaar al drie keer om de economie van de Verenigde Staten te wapenen tegen de afremming van de wereldeconomie.