Topman Holland Casino herbenoemd

Erwin van Lambaart is herbenoemd voor een nieuwe periode van vier jaar als topman van Holland Casino. De herbenoeming gaat in per maart 2020. Hij trad in maart 2016 aan als bestuursvoorzitter van de casinoketen die in handen is van de Nederlandse staat.

De herbenoeming werd goedgekeurd door het ministerie van Financiën, de enige aandeelhouder van Holland Casino. De Ondernemingsraad adviseerde positief op de stap. “Met de herbenoeming van Van Lambaart zorgen wij voor de continuïteit van het ingezette succesvolle beleid van Holland Casino. Hij heeft de afgelopen jaren op een krachtige wijze het bedrijf door turbulente tijden heen geloodst en gezorgd voor stabiliteit binnen de onderneming”, aldus president-commissaris Willem Bröcker van het staatsgokbedrijf.

Het bestuur van Holland Casino wordt gevormd door Van Lambaart en financieel directeur Ruud Bergervoet.