Trump wel op weg naar Davos, Johnson niet

De Amerikaanse president Donald Trump lijkt volgende maand naar het Economisch Forum (WEF) in Davos af te willen reizen. Volgens verscheidene ministeries in de VS worden plannen voor een bezoek aan het WEF gesmeed. De Britse premier Boris Johnson zei eerder geen heil te zien in het forum en komt niet.

Politieke en zakelijke leiders komen traditiegetrouw ieder jaar in Zwitserland bijeen. Van 21 tot en met 24 januari vindt de topbijeenkomst voor de 50e keer plaats.

Vorig jaar zag Trump nog af van een bezoek aan Davos, mede door de shutdown van de Amerikaanse overheid. Het jaar daarvoor pleitte hij in Zwitserland bij zakenlui onder meer voor meer investeringen in de VS en legde hij zijn belastingplannen uit. Waar Trump wees op zijn ‘America first-beleid’ spraken Europese leiders juist over het belang van de wereldhandel. Dit kon worden gezien als kritiek op de houding van de VS.

Voor Johnson past een elitebezoek aan het luxe skioord niet in zijn belofte aan zijn kiezer. Hij bestempelde zijn nieuwe regering namelijk als “the people‚Äôs government”.