Principeakkoord tussen cabinebonden en KLM

Cabinevakbonden VNC en FNV hebben een principeakkoord bereikt met KLM over een nieuwe cao. Volgens de bonden ging daar in de nacht van donderdag op vrijdag het nodige duw-en trekwerk aan vooraf.

Afgesproken is dat de lonen in een periode van twee jaar en negen maanden met 7 procent zullen stijgen. Verder wordt het jaarlijks structureel besteedbaar inkomen per 1 januari 2020 verhoogd in de vorm van een Duurzaam Inzetbaarheidsbudget. Dit kan ingezet worden voor opleiding of extra verlofdagen of een combinatie van die twee. Ook kan gekozen worden het budget te laten uitbetalen.