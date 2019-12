Boetes voor online gokken meer dan verdubbeld

De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft dit jaar voor 3,5 miljoen euro aan boetes opgelegd aan partijen die onlinegokspellen aanboden. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2018. Toen legde de toezichthouder nog voor ruim 1,7 miljoen euro aan boetes op.

In totaal werden er in 2020 tien boetes opgelegd. Zo kreeg Trannel International, beter bekend als Unibet, een geldstraf van 470.000 euro. Ook partijen als Royal Panda en LeoVegas liepen tegen de lamp. De verdubbeling van het boetebedrag heeft volgens Ksa-voorzitter René Jansen meerdere oorzaken. “Zo is de basisboete verhoogd, er zat een recidivist bij en er zijn meer grote aanbieders beboet dan voorheen.”

Het is in Nederland nog altijd verboden onlinegokspellen aan te bieden. Maar het online aanbod is enorm, aldus Jansen. Bij de handhaving moeten volgens hem daarom keuzes worden gemaakt. Begin dit jaar werd na jaren oponthoud de Wet kansspelen op afstand door de Eerste Kamer goedgekeurd. Waarschijnlijk wordt het daardoor per 2021 mogelijk om legaal online gokken aan te bieden.

De Ksa zal ook in 2020 nog doorgaan met het bestrijden van goksites. “Dat blijven wij doen zolang onlineaanbod illegaal is”, benadrukt Jansen. Onlangs werd al bekend dat er met ingang van volgend jaar extra op leeftijdsverificatie gelet gaat worden. Illegale aanbieders van onlinegokspellen die de leeftijd van deelnemers niet zichtbaar verifiëren voordat het inschrijvingsproces is voltooid, krijgen te maken met de toezichthouder.

In het verleden werden boetes niet altijd betaald. In november kwam bijvoorbeeld naar buiten dat de Ksa nog voor een kleine 900.000 euro aan boetes had openstaan. “We kunnen nog niet zeggen of de in 2019 opgelegde boetes allemaal worden betaald, want er lopen nog termijnen. Wel zien we dat er steeds vaker wél wordt betaald”, aldus Jansen.