Britse toezichthouder duikt dieper in deal Amazon en Deliveroo

De Britse mededingingsautoriteit gaat verder onderzoek doen naar de deal tussen webwinkelgigant Amazon en maaltijdbezorgingsbedrijf Deliveroo. Kartelwaakhond Competition & Markets Authority (CMA) kondigde een zogeheten fase 2-onderzoek aan om te bezien of de deal mag doorgaan.

Afgelopen voorjaar kondigde het Amerikaanse Amazon aan meer dan een half miljard dollar te investeren in het Britse Deliveroo, dat daarmee zijn netwerk en technologisch team zou uitbreiden. Amazon verkrijgt ook een minderheidsbelang in Deliveroo, dat onder andere in Nederland concurreert met Takeaway.

De CMA gaat onder meer onderzoeken of met de investering door Amazon sprake zal zijn van een “substantiĆ«le afname” van de concurrentie in het Verenigd Koninkrijk. De kartelwaakhond mag voor het onderzoek wettelijk 24 weken uittrekken. Die termijn kan met maximaal acht weken worden verlengd.