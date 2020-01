Wall Street begint 2020 met records

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag op nieuwe recordstanden geëindigd. Beleggers reageerden positief op de aankondiging van president Donald Trump dat de fase 1-deal met China op 15 januari wordt ondertekend. Met name techbedrijven kregen daardoor een steuntje in de rug. Apple en chipmaker AMD behoorden tot de bedrijven die records verbraken.

De Dow-Jonesindex sloot 1,2 procent in de plus op 28.868,80 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er 0,8 procent bij tot 3257,85 punten en techbeurs Nasdaq won 1,3 procent tot 9092,19 punten. Voor alle drie de graadmeters betekende dat de hoogste eindstand ooit.

Volgens Trump zijn bij de ondertekening “hoge vertegenwoordigers” aanwezig namens de Chinese regering. Op een later moment zal Trump naar Peking afreizen voor de onderhandelingen voor een fase 2-deal. De fase 1-deal tussen de twee economische grootmachten werd vorige maand gesloten. China heeft de afspraak voor de ondertekening evenwel nog niet bevestigd.

Bedrijven op Wall Street die gevoelig zijn voor de ontwikkelingen in de Chinees-Amerikaanse handelsvete hadden de wind mee. Het gaat bijvoorbeeld om machinebouwer Caterpillar (plus 1,9 procent) en chipfondsen als Micron Technology, Intel en Nvidia. Die laatste bedrijven dikten tot 3 procent aan.

Technologiegigant Apple werd 2,3 procent hoger gezet. Behalve de ondertekening van de handelsdeal waren er ook berichten dat Apple de oude topman van HBO exclusief aan zich gebonden heeft voor het maken van televisieseries en films voor zijn eigen streamingdienst. Het was voor het eerst dat een aandeel van de iPhonemaker meer dan 300 dollar waard was.

Chipmaker AMD steeg ruim 7 procent en sloot op een koers van 49,10 dollar. Daarmee doorbrak het bedrijf zijn hoogste koers ooit. Die was in 2000, nog voor het barsten van de techbubbel, bereikt.

Tabaksreus Altria (min 1,3 procent) stond in de belangstelling nu de Amerikaanse FDA vapecapsules met een smaakje heeft verboden. Altria heeft een fors belang in vapebedrijf Juul.

De euro was 1,1169 dollar waard tegen 1,1186 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent in prijs tot 61,15 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 66,22 dollar per vat.