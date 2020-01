Energierekening lager door zacht winterweer

Door de relatief hoge temperaturen van de afgelopen weken, vallen de stookkosten voor huishoudens bijna 5 procent lager uit dan normaal. Energiebedrijf Essent, met 2,5 miljoen klanten de grootste aanbieder, becijfert dat huishoudens tussen 1 december en 6 januari 41 kubieke meter gas minder hebben gebruikt dan het gemiddelde van de afgelopen dertig jaar in dezelfde periode.

Een gemiddelde klant bespaart door het zachte winterweer zo’n 30 euro op de energierekening. Dat bedrag kan verder oplopen, want vooralsnog lijkt aan de hoge temperaturen geen einde te komen. Zelfs ’s nachts is het in het zuiden van het land nog een graad of 10.

De komende dagen verwacht het KNMI maximale temperaturen tussen de 8 en 12 graden.