‘Check einddatum bij overstap naar andere energieleverancier’

Mensen die overstappen naar een andere energieleverancier moeten sinds afgelopen weekend zelf de einddatum van hun huidige energiecontract goed controleren, om een overstapboete te voorkomen. Daarvoor waarschuwt de Vereniging Eigen Huis (VEH). Zo’n overstapboete kan volgens de organisatie aardig oplopen.

De belangenbehartiger van huizenbezitters wijst op een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Daardoor mogen energieleveranciers onder andere de einddatum van lopende energiecontracten voortaan niet meer ophalen uit het centrale register.

In de praktijk blijkt dat veel consumenten niet weten of zij een contract voor onbepaalde of bepaalde tijd hebben, aldus de VEH. En in geval van een contract met bepaalde tijd weten consumenten vaak niet wat de einddatum ervan is of ze vullen de datum foutief in. Hierdoor bestaat het risico dat consumenten worden geconfronteerd met een opzegboete van hun oude energieleverancier.

De netbeheerders en energieleveranciers werken nog aan een oplossing voor deze kwestie. VEH doet een dringend beroep op energieleveranciers om in de tussentijd coulant om te gaan met eventuele opzegboetes.