Warenhuisketen De Bijenkorf breidt verder uit over de grens. Het Nederlandse bedrijf opent dit najaar webshops voor Franstalig België, Frankrijk en Oostenrijk.

Net als de eerdere Vlaamse en Duitse webwinkels bieden de Franse en Oostenrijkse Bijenkorf een breed assortiment. Denk onder meer aan kleding, cosmetica, accessoires, reizen en woonartikelen, met meer dan duizend merken. “Dit is een logische stap na de succesvolle online-uitrol in België en Duitsland”, zegt topman Giovanni Colauto in een toelichting.

Het in 1870 opgerichte De Bijenkorf onttrok zich de laatste jaren aan de malaise in het Nederlandse warenhuizenlandschap. Terwijl achtereenvolgens V&D en Hudson’s Bay omvielen, wist De Bijenkorf zijn verkopen steeds verder op te voeren. Volgens de meest recente jaarcijfers uit 2018 dankt De Bijenkorf een belangrijk deel van die groei aan zijn webactiviteiten.

De verkoper van tal van luxe merken kwam in 2015 met zijn eerste webwinkel in België en waagde vorig jaar de stap naar Duitsland. De keuze om via internetverkopen naar een ander land te gaan, en niet door middel van fysieke winkels, is niet heel vreemd. HEMA koos vorig jaar bijvoorbeeld voor een onlineroute voor een gang naar de Amerikaanse markt. Daar worden producten van HEMA verkocht via de webshop van supermarktconcern Walmart. HEMA heeft overigens wel filialen in tal van andere landen.