Trump overlegt over economische impact coronavirus

De Amerikaanse president Donald Trump gaat maandag overleg voeren met zijn economisch adviseurs, onder wie minister van Financiën Steven Mnuchin, over maatregelen om de negatieve impact van het nieuwe coronavirus op de economie te verzachten.

Er zouden verschillende maatregelen worden overwogen, waaronder betaald ziekteverlof voor werknemers in quarantaine en financiële steun aan kleinere bedrijven in de Verenigde Staten die geraakt worden door de uitbraak. Eerder werd al gemeld dat Washington ook kijkt naar belastingvoordelen voor bedrijven in de luchtvaartsector en het toerisme om zo te helpen de schadelijke gevolgen door het coronavirus te beperken.

De Amerikaanse regering heeft al meer dan 8 miljard dollar uitgetrokken om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Maar de politieke druk op Trump om meer te doen neemt toe, nu het aantal besmettingen en doden in de VS en wereldwijd door het virus almaar blijft stijgen. Trump schreef maandag in een tweet dat het openbare leven en de economie in de VS gewoon doorgaan en dat niets is stilgevallen door de ziekte.