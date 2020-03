KLM schrapt alle vluchten naar Venetië, Milaan en Napels

Luchtvaartmaatschappij KLM vliegt voorlopig helemaal niet meer op Venetië, Milaan en Napels in verband met de uitbraak van het coronavirus. Tot en met vrijdag 3 april zijn alle vluchten naar de Italiaanse steden geschrapt.

Sinds maandag deed KLM de luchthavens van Venetië en Milaan al niet meer aan. Maar volgens een woordvoerder werd de situatie sindsdien elke dag opnieuw bekeken. Nu is de knoop doorgehakt om voorlopig helemaal niet meer op de bestemmingen te vliegen. Ook is Napels aan het lijstje toegevoegd.

Naar andere Italiaanse bestemmingen blijft KLM nog wel vliegen, al wordt er over het algemeen wel minder vaak gevlogen dan voorheen. De maatschappij houdt de situatie in de gaten. Ook Transavia vliegt minder op Italië, zo werd eerder bekend. De prijsvechter vliegt tot en met het einde van de maand daarbij zeker niet naar Noord-Italië.

Ryanair kwam deze week met een drastischere ingreep. De Ierse budgetmaatschappij schrapte al zijn vluchten naar Italië tot en met woensdag 8 april, waaronder die uit Nederland. Rivaal easyJet, eveneens een veelgebruikte maatschappij voor vluchten vanuit Nederland, koos ervoor om tot het einde van de maand minder naar Italië te gaan. Vluchten naar Noord-Italië zijn daarbij geannuleerd.

Italië is verreweg de grootste bron van besmettingen in Europa, en de Noord-Italiaanse regio Lombardije is het zwaarst getroffen. Italianen mogen in eigen land tijdelijk ook niet zonder noodzakelijke redenen op reis gaan. Tal van reisbeperkingen en sluitingstijden voor uitgaansgelegenheden zijn afgekondigd en gelden in ieder geval tot begin april. Oostenrijk heeft dinsdag uit angst voor het virus de grens met Italië vrijwel gesloten. Slovenië heeft aangekondigd dat voorbeeld te volgen.