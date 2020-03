Delta schrapt alle vluchten naar Europese vasteland

Delta Air Lines schort voor een periode van dertig dagen alle vluchten naar Europese bestemmingen op, met uitzondering van Londen. Daarnaast verlaagt de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij haar aanbod van vliegreizen met 40 procent. Dat is de grootste capaciteitsreductie ooit in de geschiedenis van het concern, schrijft topman Ed Bastian in een memo aan het personeel.

Luchtvaartmaatschappijen hebben wereldwijd te maken met een scherp gedaalde vraag naar vliegreizen wegens het nieuwe coronavirus. Daar komen tal van inreisverboden bovenop, waaronder die van de Verenigde Staten voor veel Europeanen.

Air France-KLM-partner Delta stelt dat zelfs ingrepen in 2001, het jaar van de aanslagen op de Twin Towers, niet zo drastisch waren als die van nu. Om de financiƫle moeilijkheden te doorstaan schuift het bedrijf ook bestellingen van nieuwe vliegtuigen op de lange baan. Daarnaast biedt het bedrijf personeel tijdelijk onbetaald verlof aan en geldt er een vacaturestop.

Bastian laat weten met het Witte Huis en het Amerikaanse Congres in gesprek te zijn over staatssteun voor luchtvaartmaatschappijen.