Handel Wall Street weer stilgelegd

De handel op de aandelenbeurzen in New York is maandag stilgelegd na grote verliezen in korte tijd. De zorgen over het coronavirus blijven de wereldwijde markten beheersen. Een nieuwe onverwachte renteverlaging door de Federal Reserve kon vooralsnog het tij op Wall Street niet keren.

Kort na opening zakte de brede S&P 500 dik 8 procent, waardoor de handel automatisch voor een kwartier stil werd gelegd. Het is al de derde keer in korte tijd dat Wall Street zo hard onderuitgaat dat het noodmechanisme ingeschakeld wordt. Dat mechanisme werd ingesteld na de grote beurscrash van 1987. Als de S&P 13 procent daalt, volgt opnieuw een kwartier pauze. Bij een daling van 20 procent wordt de handel voor de dag opgeschort.