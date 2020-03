KLM houdt per direct alle Boeing 747’s aan de grond

Luchtvaartmaatschappij KLM houdt vanwege de impact van het nieuwe coronavirus alle vliegtuigen van het type Boeing 747 per direct aan de grond. Bij zusterbedrijf Air France vliegen de superjumbo’s van vliegtuigmaker Airbus, de A380, niet meer. De maatregelen zijn nodig om de financiële impact van het virus te verzachten. De grote kisten zijn doorgaans duur in gebruik.

Moederbedrijf Air France-KLM rekent in de komende maanden op een capaciteit die 70 tot 90 procent lager ligt dan normaal. Het bedrijf heeft een aantal aanvullende maatregelen genomen die dit jaar tot 200 miljoen euro aan besparingen moeten opleveren. In eerste instantie heeft een herziening van het investeringsplan er voor gezorgd dat tot 350 miljoen euro kan worden bespaard. De kostenbesparingen en andere maatregelen plus de mindere uitgaven voor onder meer brandstof, compenseren volgens het bedrijf circa de helft van de omzetdaling.

Air France en KLM overleggen met hun ondernemingsraden over te nemen maatregelen. Afgelopen week sloot het concern al een doorlopende kredietfaciliteit af voor een totaalbedrag van 1,1 miljard euro. In totaal heeft de onderneming de beschikking over ruim 6 miljard euro aan geldmiddelen.