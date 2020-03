KLM begint zondag met sterk ingeperkte zomerdienstregeling

KLM begint haar zomerdienstregeling, die geldt tot eind oktober, komende zondag met een sterk afgeslankt vluchtschema vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Het aangepaste schema telt slechts 10 procent van het normale aantal vluchten. De luchtvaartmaatschappij vliegt onder voorbehoud van wijzigingen tot en met 3 mei nog maar op 32 Europese bestemmingen en 25 intercontinentale bestemmingen.

KLM wijst er bij de bestemmingen Delhi, Dubai, Lima, Nairobi, Peking en Taipei op dat er “zeer strenge reisrestricties” gelden en dat KLM aanvankelijk slechts vrachtvluchten uitvoert naar die bestemmingen. Daarnaast laat KLM weten dat veel landen hun beleid op korte termijn kunnen aanpassen, en raadt de luchtvaartmaatschappij passagiers aan om de website van de internationale branchevereniging IATA te raadplegen voor een overzicht van de regels.

“Het Europese netwerk is zo ingericht, dat er zoveel mogelijk Europese vluchten aansluiten op het intercontinentale netwerk”, aldus KLM. Reizigers worden gewaarschuwd voor zeer strenge restricties op de bestemmingen Barcelona, Madrid en Rome. “Er zal in een later stadium gekeken worden of, en wanneer deze vluchten uitgevoerd kunnen worden.” Ook bij Europese bestemmingen wordt benadrukt dat beperkingen op korte termijn kunnen veranderen en dat de bestemmingen onder voorbehoud zijn.