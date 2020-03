‘KLM-crew ervaart ‘onacceptabele restricties’ in het buitenland’

Personeel van KLM dat wordt ingezet op repatriëringsvluchten naar bijvoorbeeld Paramaribo, Singapore of Bonaire is niet blij met de “onacceptabele restricties” die voor de crew zou gelden op die plekken. Dat meldt cabinebond VNC, die daarover klachten van leden ontving.

Zo zat personeel dat in Singapore moet wachten op de terugvlucht tot wel 55 uur vast in een hotelkamer. Ook in Suriname mag de crew niet de verdieping van het hotel verlaten en dreigt een tekort aan eten. Volgens de VNC gelden de beperkingen veelal niet voor andere gasten in de hotels.

Een woordvoerster van de cabinebond stelt dat op dit moment het uiterste van KLM-personeel wordt gevraagd. In volle vliegtuigen is het bijvoorbeeld niet mogelijk om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waarmee het personeel aan gezondheidsrisico’s wordt blootgesteld. De VNC wil dat de geldende beperkingen voor personeel in het buitenland vooraf duidelijk zijn en trok daarvoor aan de bel bij de maatschappij.

Net als bij andere beroepen geldt dat personeel van KLM niet mag vliegen bij de minste of geringste gezondheidsklachten. Ook is de verzuimregeling bij de maatschappij verruimt. Volgens de VNC lukt het ondanks het beperkte aantal vluchten nog maar net om de roosters rond te krijgen.

Om de problemen rond restricties op te lossen zou KLM er volgens de VNC voor kunnen kiezen om met dubbele bemanning te vliegen. Eén voor de heenvlucht en één voor de terugvlucht. Daarmee wordt de wachttijd bij langeafstandsvluchten korter. Voor Singapore zou al besloten zijn dat er geen lange stops meer gedaan worden.

KLM zegt in een reactie er alles aan te doen om het werk zo veilig mogelijk te houden. Zowel in Singapore als in Paramaribo is KLM in overleg met lokale KLM-collega’s en met de autoriteiten om te kijken welke oplossingen er mogelijk zijn. Op sommige bestemmingen is KLM echter aan de daar geldende regels gebonden. Verder verstrekt de maatschappij persoonlijke beschermingsmiddelen en is het rooster aangepast, zodat de crew niet of zo kort mogelijk in het buitenland verblijft.