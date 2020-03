Pence komt met aanbeveling over opstarten economie VS

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft zaterdag (lokale tijd) gezegd dat hij president Donald Trump komende week een aanbeveling geeft over het al dan niet opstarten van de economie. Pence vertelde het televisiestation Fox News Channel dat de taskforce die hij leidt zijn beslissing baseert op gegevens en wetenschappelijk advies. “Uiteindelijk zal de president een besluit nemen waarvan hij gelooft dat het in het belang is van het Amerikaanse volk.”

Trump dringt er al dagen op aan om de Amerikaanse economie zo snel mogelijk weer te laten draaien, ondanks een grote stijging van het aantal coronabesmettingen in zijn land. Er zijn ruim 120.000 mensen besmet met het longvirus in de VS en zeker 2000 inwoners overleden.