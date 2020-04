Duitse automakers herstarten productie na versoepeling lockdowns

Duitse autobouwers zoals Volkswagen en Mercedes-Benz pakken volgende week de productie weer op, in lijn met de versoepeling van de lockdown in Duitsland en andere Europese landen. Duitsland zal vanaf volgende week sommige winkels weer openen, beloofde bondskanselier Angela Merkel. Ook mogen kinderen bij de oosterburen vanaf begin mei weer naar school.

Volkswagen gaat vanaf 20 april weer zijn fabrieken in het Duitse Zwickau en het Slowaakse Bratislava openen. Een week later volgen fabrieken in Rusland, Spanje, Portugal en de Verenigde Staten. In mei doen productievestigingen in Zuid-Afrika, Argentinië, Brazilië en Mexico hun deuren weer open. De autofabrikant neemt tot honderd extra maatregelen om besmettingen met het coronavirus te voorkomen. Zo zullen de diensten van fabrieksmedewerkers zo ingepland worden dat ze niet tegelijkertijd arriveren, naar huis gaan of lunchen.

Mercedes-Benz’ moederbedrijf Daimler wil zijn fabrieken in Hamburg, Berlijn en Untertürkheim volgende week weer openen. De locaties in Sindelfingen en Bremen maken zich ook op voor het herstarten van werkzaamheden.

De productie van auto’s in Duitsland was nooit door de regering stilgelegd, zoals in Spanje of Italië. De autoproducenten besloten zelf om hun fabrieken te sluiten vanwege de weggevallen vraag. De bewegingsvrijheid van veel potentiële klanten was sterk ingeperkt en de autodealers gingen op slot.