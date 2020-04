Duits beleggersvertrouwen veert flink op na historische val

Het vertrouwen van Duitse beleggers en analisten in de economie is in april flink opgeveerd, na de historische val een maand eerder door de coronacrisis. Dat meldde onderzoeksinstituut ZEW.

De ZEW-index, die het vertrouwen in de komende drie tot zes maanden weerspiegelt, kwam uit op een stand van plus 28,2 tegen min 49,5 een maand eerder. Het cijfer is veel beter dan verwacht, want economen rekenden in doorsnee op een stand van min 42. In maart liet de graadmeter nog de grootste daling zien sinds het begin van de metingen in 1991.

Volgens het ZEW zijn beursspecialisten veel pessimistischer geworden over de huidige economische omstandigheden, maar is er duidelijk meer optimisme over de toekomstverwachtingen. Beleggers denken dat de Duitse economie vanaf het derde kwartaal weer kan gaan herstellen van de zware klap van de coronacrisis, hoewel de economie pas in 2022 weer op het niveau van voor de virusuitbraak terug zal zijn.

“Specialisten op de financiĆ«le markt beginnen licht te zien aan het einde van een zeer lange tunnel”, verklaarde ZEW-president Achim Wambach. De Duitse overheid heeft enorme steunpakketten aangekondigd om bedrijven te helpen de crisis door te komen.