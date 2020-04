Consumentenvertrouwen eurozone flink omlaag

Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in april nog verder verslechterd door de coronacrisis, na de stevige daling in maart. Dat meldde de Europese Commissie. Volgens de cijfers gaat het om de grootste daling van het consumentenvertrouwen ooit.

De graadmeter waarmee de commissie het vertrouwen meet ging naar een stand van min 22,7 van min 11,6 een maand eerder. Het gaat ook om een van de laagste metingen ooit. Alleen in 2009 stond de graadmeter twee keer op een iets lager niveau. Economen waren er wel al vanuit gegaan dat het consumentenvertrouwen verder zou instorten. Zij rekenden voor april in doorsnee op een niveau van min 20.

Eerder op de dag bleek al dat het vertrouwen van Nederlandse consumenten deze maand in recordtempo is verslechterd. Door het nieuwe coronavirus zijn huishoudens pessimistischer over het economisch klimaat en minder bereid tot kopen, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Waar in Nederland in maart door het statistiekbureau een stand van min 2 werd gemeten, komt de graadmeter van april op min 22 uit. Dat is evenwel niet de laagste stand. Die werd in Nederland in 2013 bereikt met min 41.

April is de eerste volle maand waarin de Nederlandse maatregelen tegen de het nieuwe coronavirus van kracht zijn. Die hakken flink in de economische activiteit, met sluitingen van horecagelegenheden, kapperszaken en veel winkels als duidelijke voorbeelden. Een diepe recessie lijkt dan ook onafwendbaar.