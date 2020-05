Fiat Chrysler lijdt miljardenverlies

Autofabrikant Fiat Chrysler heeft in de eerste drie maanden van dit jaar een miljardenverlies geleden. Het bedrijf had zowel in Europa als in Noord-Amerika, zijn twee belangrijkste markten, last van lockdowns waardoor fabrieken dicht moesten. Daarbij liepen ook de verkopen van nieuwe auto’s terug.

Het aantal afgeleverde auto’s daalde in Noord-Amerika, waar de fabrieken later dichtgingen, minder hard dan in Europa. Met name de sluiting van fabrieken in ItaliĆ«, waar het coronavirus als een van de eerste landen in Europa voor een lockdown zorgde, had grote gevolgen. Dit kwartaal hoopt het bedrijf die fabrieken weer op te kunnen starten.

De omzet van Fiat Chrysler, waar ook merken als Jeep, Dodge, Alfa Romeo en Maserati onder vallen, daalde met 16 procent naar 20,6 miljard euro. Onder de streep resteerde een verlies van 1,7 miljard euro waar vorig jaar nog 508 miljoen euro aan winst werd geboekt.