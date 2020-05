AEX veert op na zware verliesbeurt

De aandelenbeurs in Amsterdam veerde vrijdag op na de zware verliesbeurt een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen toonden herstel. Een sterker dan verwachte stijging van de Chinese industriële productie in april en hogere slotstanden op Wall Street zorgden voor opluchting bij beleggers. Verder werd uitgekeken naar de cijfers over de economie van de eurozone, die later op de dag naar buiten komen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,5 procent hoger op 506,41 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 671,92 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt dikten tot 1,1 procent aan.

De industrie in China lijkt wat te herstellen na de zware klap van de coronacrisis. De industriële productie van de op een na grootste economie ter wereld nam in april voor het eerst dit jaar toe. De Chinese consumenten houden echter de hand op de knip, waardoor de winkelverkopen sterker dan verwacht daalden.

Biotechnologiebedrijf Galapagos ging aan kop in de AEX met een winst van bijna 4 procent. De chipbedrijven ASML en ASMI behoorden ook tot de kopgroep met winsten van 3,7 en 2,7 procent, na de sterke koerswinsten onder Amerikaanse sectorgenoten. In de MidKap stond chiptoeleverancier Besi bij de sterkste stijgers met een plus van 2,9 procent. In Parijs steeg chipmaker STMicroelectronics 1,8 procent en het Duitse chipbedrijf Infineon klom 2,7 procent.

BT werd 7 procent meer waard in Londen. Volgens Britse media is het telecomconcern in gesprek met partijen over de verkoop van een deel van het belang in Openreach, de divisie van BT die de telefoonkabels, kasten en telefooncentrales onderhoudt.

In Zürich won luxegoederenconcern Richemont 0,8 procent na publicatie van de kwartaalcijfers. De Zwitserse eigenaar van juwelenmerk Cartier en horloge- en pennenmaker Montblanc verwacht in het donkerste scenario nog drie jaar te lijden onder de gevolgen van de virusuitbraak. In het beste geval duurt de economische malaise een jaar.

Hapag-Lloyd klom 0,2 procent in Frankfurt. De Duitse containervervoerder gaat fors in de kosten snijden om zo zijn winstdoelstelling voor dit jaar te kunnen behalen. Daarbij hoopt het bedrijf op een herstel in de tweede jaarhelft van de coronacrisis.

De euro was 1,0809 dollar waard tegen 1,0793 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 3,3 procent tot 28,46 euro. Brentolie werd 3,4 procent duurder op 32,20 dollar per vat.