Vakbond FNV op de valreep uitgenodigd voor gesprek met Tata Steel

De directie van Tata Steel Nederland gaat vlak voor het verstrijken van het ultimatum van FNV praten met de vakbond. FNV-bestuurder Roel Berghuis laat weten dat hij om 14.30 uur is uitgenodigd voor een gesprek bij het staalconcern. “Ik ben benieuwd wat ze te vertellen hebben”, laat hij weten.

FNV heeft gedreigd met acties als er geen goede verklaring komt voor het plotselinge vertrek van directeur Theo Henrar. Ook wil de bond dat Tata Steel zich houdt aan een werkgelegenheidspact dat eerder werd afgesloten, om te voorkomen dat er gedwongen ontslagen vallen. Het ultimatum van FNV loopt dinsdag om 16.00 uur af.

Onder het personeel op het hoogovencomplex in IJmuiden blijft het onrustig. Volgens FNV waren er dinsdag weer enkele werkonderbrekingen. Maar hoeveel mensen daaraan meededen kan de bond niet aangeven. “We hebben er mensen van de vakbond heen gestuurd om de medewerkers toe te spreken.”

Tata Steel is al enige tijd bezig met reorganisatieplannen. Die leidden al eerder tot ophef bij de werknemers in IJmuiden omdat er relatief veel ontslagen bij de Nederlandse vestiging zouden vallen volgens uitgelekte plannen. Er dreigen in IJmuiden ongeveer duizend banen verloren te gaan.

FNV heeft overigens al voorgesorteerd op het afwijzen van de eisen. Voor donderdag heeft het een vergadering belegd voor de 4000 Tata-werknemers die lid zijn van de bond. Die vergadering wordt op het parkeerterrein De Bazaar in Beverwijk gehouden. In verband met de coronacrisis kunnen de leden dan in hun auto de vergadering volgen als ze dat willen.