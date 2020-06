‘Huawei verdoezelde zakelijke relatie met bedrijf in Iran’

Het Chinese techbedrijf Huawei heeft een zakelijke relatie verdoezeld met een bedrijf dat verboden Amerikaanse computerapparatuur en technologie aan Iran probeerde te verkopen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van interne documenten van Huawei.

Huawei zei altijd dat het bedrijf in Iran, Skycom Tech, een afzonderlijke lokale zakenpartner was. Uit de documenten blijkt nu echter dat Huawei het bedrijf bestuurde en dat het gaat om een “onofficiĆ«le dochteronderneming”.

Zo beschrijft een van de documenten hoe Huawei begin 2013 de schijn probeert te wekken zich “los te maken” van Skycom uit bezorgdheid voor handelssancties tegen de Iraanse hoofdstad Teheran. Het concern verving de managers van Skycom, sloot het Skycom-kantoor in Teheran en startte een ander bedrijf in Iran om tientallen miljoenen dollars aan Skycom-contracten over te nemen, aldus Reuters.

Het persbureau verwacht dat de nieuwe onthullingen de rechtszaak kunnen ondersteunen die tegen financieel directeur Meng Wanzhou loopt. Zij werd eerder op verzoek van de VS in Canada opgepakt. Huawei wordt in de Verenigde Staten verdacht van het schenden van handelssancties tegen Iran. Volgens de Canadese rechter zijn de misdaden die Meng volgens de Amerikanen heeft gepleegd, ook misdaden onder Canadese wetgeving. Die uitspraak maakt de weg vrij voor een hoorzitting over de uitlevering van Meng.

Sinds 2013 wordt er al bewijs verzameld tegen Meng. De Huawei-bestuurder zou onder meer gelogen hebben tegen bankbeambten van HSBC en zou voor zeker 100 miljoen dollar aan transacties hebben gedaan die in strijd zijn met Amerikaanse sancties.