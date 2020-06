‘Corona jaagt ov-reiziger de deelauto in’

De ‘intelligente lockdown’ heeft aanbieders van deelauto’s onverwachts groei opgeleverd. Waar ze door maatregelen tegen het nieuwe coronavirus in maart nog een harde klap kregen, is het gebruik van gemeenschappelijke auto’s volgens SnappCar en Greenwheels nu hoger dan een jaar geleden. Dat komt volgens de bedrijven vooral doordat reizigers het openbaar vervoer nog mijden wegens de virusuitbraak.

SnappCar, maker van de gelijknamige app waarop particulieren hun auto te huur aanbieden, ziet dat het aantal ritten via de deelauto’s de afgelopen tijd 15 procent hoger ligt dan in dezelfde periode in 2019. In de eerste weken nadat het coronavirus Nederland had bereikt, halveerde het aantal boekingen nog. Na dat dal ging het aantal ritten in enkele weken hard omhoog.

Topman Victor van Tol van SnappCar denkt dat mensen zonder eigen auto vaker het openbaar vervoer mijden door het coronavirus. “We hebben te maken met een versnelling omdat mensen nog huiverig zijn voor de trein”, zegt hij. “We vragen mensen natuurlijk niet waarom ze een auto huren, maar je ziet wel dat trips korter worden en korter van tevoren worden geboekt”, aldus Van Tol. Dat auto’s vaker ad hoc worden gehuurd heeft er volgens hem mee te maken dat ze vaker worden gebruikt voor noodzakelijke afspraken of voor werkritjes.

Via SnappCar worden zo’n 50.000 auto’s aangeboden. Daarmee is de app goed voor circa tachtig procent van alle in Nederland aangeboden deelauto’s, hoewel die voertuigen lang niet altijd worden verhuurd.

Branchegenoot Greenwheels, dat in Nederland bijna 2800 eigen auto’s te huur aanbiedt, merkt ook dat de populariteit van deelauto’s toeneemt. De bezettingsgraad van Greenwheels-auto’s steeg in mei met 30 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Vorige maand kreeg het bedrijf er bovendien een recordaantal nieuwe abonnees bij, ruim de helft meer dan het aantal nieuwe klanten in mei 2019. Dat terwijl vlak na de afkondiging van lockdownmaatregelen het gebruik van de rode deelauto’s halveerde

Het mijden van het openbaar vervoer speelt daarin volgens algemeen directeur Andrew Berkhout een grote rol, hoewel de markt voor deelauto’s al enkele jaren in de lift zit. “Ik denk dat corona nu een extra zetje geeft”, verklaart hij. “De groei zet zich nu versneld door. Dat is mooi want hierdoor komen er minder auto’s op straat en worden steden leefbaarder.”

Die stijging doet zich overigens vooral voor bij deelautogebruik door particulieren. Zakelijke klanten van Greenwheels, in mei goed voor zo’n 10 procent van alle activiteiten, gebruiken deelauto’s nog altijd veel minder dan een jaar geleden.