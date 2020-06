Japan iets positiever over economie

De Japanse regering is iets positiever over de staat van de economie. In een maandelijkse beoordeling stelt Tokio dat er nog steeds sprake is van een ernstige situatie als gevolg van de crisis maar dat die bijna niet meer verslechtert en dat de bodem van de recessie dichtbij is.

Japanse bedrijven zien tekenen van herstel en de particuliere consumptie lijkt aan de trekken. Eind mei werd de noodtoestand, die vanwege het coronavirus was uitgeroepen in Japan, in heel het land opgeheven. Toch verwachten analisten dat de Japanse economie dit kwartaal met 22 procent krimpt.

Het iets minder pessimistische bericht van de Japanse regering kwam nadat de Bank of Japan zijn monetaire beleid onveranderd liet. Wel schroefde de Japanse centrale bank de omvang van zijn steunpakket voor noodlijdende bedrijven op naar 1 biljoen dollar, van ongeveer 700 miljard dollar een maand geleden.