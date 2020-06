ING houdt rekening met verdrievoudiging faillissementen in 2021

Het aantal faillissementen zal volgend jaar twee tot drie keer zo hoog liggen als in 2019. Dat voorspellen economen van ING. Door de economische krimp als gevolg van de coronacrisis vallen naar verwachting ook dit jaar meer bedrijven om.

Nederland krijgt dit jaar naar verwachting te maken met een economische krimp van 6 procent. Daardoor stijgt het aantal faillissementen in 2020 volgens de onderzoekers met 40 procent tot ongeveer 4500. Een jaar later verwacht het ING Economisch Bureau dat 1,5 procent tot 2,5 procent van alle bedrijven failliet gaat, wat neerkomt op 6500 tot 10.000 bedrijven die aan betalingsproblemen ten onder gaan.

De faillissementsgolf wordt wel enigszins gedempt. Zo trok de overheid al veel uit de kast om bedrijven die door de pandemie zijn getroffen financieel te steunen, bijvoorbeeld door een groot deel van de loonkosten op zich te nemen.

Volgens econoom Katinka Jongkind van het ING Economisch bureau helpt ook de flexibiliteit van bedrijven in bepaalde sectoren het aantal faillissementen te beperken. Zo kunnen bedrijven in bijvoorbeeld de groothandel of detailhandel relatief snel de inkoopkosten omlaag brengen.

Winkeliers behoren samen met horeca-ondernemers tot de zwaarst getroffen ondernemers door de coronacrisis. Cafés en restaurants moesten wekenlang dicht om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, en veel winkels volgden dat voorbeeld. Door de lockdownmaatregelen kregen non-foodwinkels bovendien minder klanten over de vloer.

Toch ligt het risico op faillissementen in deze sectoren laag, stelt ING. Deze bedrijven hebben relatief weinig kapitaalgoederen, zoals dure machines. Voor schuldeisers zou het daarom lang niet altijd gunstig zijn om op een faillissement aan te sturen. In plaats van failliet te gaan, kunnen ondernemers in deze sectoren gemakkelijker zelf hun bedrijf beëindigen.