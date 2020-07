KLM verlengt aanmeldingstermijn vrijwillige vertrekregeling

KLM heeft de aanmeldingstermijn voor een bedrijfsbrede vrijwillige vertrekregeling (vvr) met een week verlengd tot en met 12 juli. Dat meldt vakbond voor cabinepersoneel VNC, dat om een verlenging had gevraagd. De vvr is onderdeel van een herstelplan om het bedrijf door de coronacrisis te loodsen.

Het herstelplan moet tegen oktober klaar zijn, maar in juli zullen de eerste contouren al zichtbaar worden, zei KLM-topman Pieter Elbers vrijdag. De verwachting is dat deze maand meer bekend wordt over het aantal ontslagen of personeel dat via de vertrekregeling de onderneming verlaat. Elbers wilde vrijdag nog geen aantallen noemen. Feit is volgens hem dat KLM volgend jaar kleiner zal zijn dan bij het begin van dit jaar.

Het omlaag brengen van de salariskosten is een van de voorwaarden van het steunpakket van de Nederlandse staat van 3,4 miljard euro.