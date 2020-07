Steeds meer kredietverstrekkers verlagen hun rente voor persoonlijke leningen

Een persoonlijke lening vanaf 50.000 euro waarvoor je een rente betaalt van slechts 3,6 procent? Sinds deze week zijn een aantal kredietverstrekkers de concurrentiestrijd met elkaar aangegaan door hun rentes te verlagen. Zo besloot eerst DEFAM haar rentes te verlagen naar 3,7 procent en vervolgens volgde BNP Paribas, waar je nu voor een lening vanaf 50.000 euro 3,6 procent rente betaalt.

Het consumentenvertrouwen is in juni gestegen ten opzichte van mei. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit betekent dat Nederlanders langzaamaan weer wat meer geld durven uit te geven, zoals voor de zomervakantie die voor de deur staat. De meeste Nederlanders blijven weliswaar in eigen land, maar er is een duidelijke toename in de vraag naar boten, caravans en campers. Geld lenen voor dergelijke aankopen kan dus nu met een rente vanaf 3,6 procent.

Bij Nederlands Krediet Collectief sluit je altijd binnen verantwoorde kaders een lening af, ook als je je bestaande lening wilt verhogen. Het Nederlands Krediet Collectief, die zowel met DEFAM als met BNP Parisbas een partnerschap heeft, kunnen consumenten kiezen uit een persoonlijke lening, een Huiseigenaar Persoonlijke lening of een Doorlopend Krediet. Daarnaast bieden zij als partner DEFAM premium aan, speciaal voor huiseigenaren betekend dit extra korting op de rente.

De verlaging van de rentes van zowel DEFAM als BNP Paribas gaan volgens een staffel. Voor een lening vanaf 50.000 euro betaalt een consument dus niet langer 3,8 procent maar geldt er nu een tarief vanaf 3,6 procent, en voor een lening tussen deĀ 35.000 euro en 50.000 euro betaal je in plaats van 3,9 procent nu 3,8 procent. DEFAM wil met deze verlaagde rentes de scherpst mogelijke leningen aanbieden. Ze is van mening dat ondanks de coronacrisis de geldmarkt nog gezond is en dat het belangrijk is dat consumenten tegen een goedkope rente geld kunnen lenen of hun bestaande leningen kunnen oversluiten.

Nederlanders zijn de afgelopen vaker gaan lenen, maar het bedrag dat in totaal wordt geleend is gedaald. Tussen januari 2017 en september vorig jaar daalde het bedrag dat aan leningen uitstond van 18,6 miljard naar 15, 3 miljard. Het bedrag aan nieuw verstrekte kredieten steeg wel van 2,1 miljard euro in het eerste kwartaal 2017 naar 2,4 miljard euro in het derde kwartaal van vorig jaar. Dit komt vooral doordat steeds meer mensen hun leningen oversluiten. Doordat de rentes steeds lager worden en sinds deze week historisch laag zijn, kunnen consumenten geld besparen door hun bestaande leningen over te sluiten naar een nieuwe lening. Negentig procent van de nieuw verstrekte leningen is een persoonlijke lening.