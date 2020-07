Burberry verliest bijna helft aan omzet door coronavirus

Het Britse modehuis Burberry heeft in het afgelopen kwartaal de omzet bijna zien halveren als gevolg van de coronacrisis. In vergelijking met een jaar eerder was de omzet 45 procent lager. In juni, de laatste maand van de verslagperiode, deed de maker van trenchcoats en de iconische geruite sjaals het al iets beter: die maand daalde de omzet nog maar met 20 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Het modehuis wil met “organisatorische veranderingen” kostenbesparingen van zo’n 55 miljoen pond (60,7 miljoen euro) per jaar doorvoeren. Zo stelt het voor om de kantoorfuncties in het Verenigd Koninkrijk verder te “stroomlijnen” en de “effici├źntie in bepaalde winkels daarbuiten te verbeteren”. Persbureau Bloomberg meldde eerder op basis van ingewijden dat daarbij ook banen worden geschrapt.

Het merk verwacht dat het enige tijd zal kosten voordat de vraag naar luxeproducten weer op het niveau van voor de crisis is. Toch ziet Burberry de vraag naar nieuwe producten in herstellende economie├źn en online de afgelopen maand langzaam weer stijgen. Zo was de vraag naar lederwaren bijzonder groot in het vasteland van China en Korea. Ook de nieuwe pride- en zomercollectie deed het goed bij jonge, nieuwe klanten. Onder andere een campagne met Kendall Jenner en de inzet van een populaire Chinese modeblogger hielpen daarbij.

In het tweede kwartaal van Burberry’s gebroken boekjaar, dat in september eindigt, verwacht het bedrijf dat de omzet met zo’n 15 tot 20 procent blijft dalen. Met name de lagere aantallen toeristen en winkels die wereldwijd nog gesloten moeten blijven, spelen daarbij een rol.