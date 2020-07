‘Geen vertraagde leveringen’ door staking bij Wehkamp

De staking bij webwinkel Wehkamp gaat voorlopig door. De medewerkers van het distributiecentrum in Maurik leggen ook woensdag het werk neer. Zij voeren dan voor de derde dag op rij actie voor een beter sociaal plan voor de aangekondigde reorganisaties. Volgens het bedrijf zelf zorgt de staking tot nu toe niet voor vertraging bij de levering van pakketten.

“Niemand staakt voor zijn lol, maar we geven niet op. We gaan door met onze acties tot Wehkamp met iets beters komt”, zegt FNV-bestuurder Ali Aklalouch. Hij benadrukt dat tientallen medewerkers dinsdag ook actie hebben gevoerd bij het hoofdkantoor in Zwolle. Zij hebben de directie een petitie overhandigd met handtekeningen van 264 werknemers, een derde van het personeel.

De Britse eigenaar van Wehkamp, de investeringsmaatschappij Apax Partners, wil het distributiecentrum in Maurik sluiten en verkopen. De reorganisatie treft ook het hoofdkantoor en deels het distributiecentrum in Zwolle. FNV wil dat er een goede ontslagvergoeding komt voor de meer dan tachtig medewerkers die hun baan kwijtraken. Ook wil de vakbond meer geld voor begeleiding naar ander werk en voor scholing, zodat ontslagen werknemers meer kans hebben om weer aan werk te komen.

Wehkamp betreurt de staking en riep de vakbond eerder al op om nogmaals in gesprek te gaan. Dat de staking tot nu toe weinig impact zou hebben op de bedrijfsvoering, komt omdat Wehkamp twee distributiecentra heeft. Terwijl medewerkers in Maurik staken, handelt het distributiecentrum in Zwolle het leeuwendeel van de bestellingen af.