Werkgevers: houd je aan coronarichtlijnen

Werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland roepen ondernemers en consumenten op zich te houden aan de coronaregels van het RIVM, zoals handen wassen, voldoende afstand houden en thuisblijven bij klachten. Die oproep doen ze na een overeenkomstige oproep van minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken ook dat het belangrijk is om je te laten testen op het coronavirus als je klachten hebt die op besmetting zouden kunnen duiden. Op die manier kunnen brandhaarden snel worden opgespoord. De werkgeversorganisaties maken uit de gegevens van het RIVM op dat dit “nog te weinig” gebeurt.

Als we ons allemaal aan de regels houden en ons snel laten testen bij klachten, voorkomen we een nieuwe opleving van het coronavirus en nieuwe maatregelen, stellen de organisaties. Dergelijke maatregelen, zoals sluiting van sectoren, zouden “zowel klanten als ondernemers nog verder van de regen in de drup helpen”.