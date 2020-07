‘Beleggersvertrouwen in juli iets gestegen’

Het vertrouwen van Nederlandse beleggers is in juli opnieuw een beetje gestegen. Beleggers zijn “neutraal gestemd”, meldt ING in zijn maandelijkse BeleggersBarometer.

De graadmeter waarmee ING het vertrouwen van beleggers meet kwam uit op een stand van 100, tegen een stand van 98 in juni. Alles onder een stand van 100 geeft een negatieve stemming weer, alles erboven een positieve. Vier op de vijf ondervraagde beleggers verwachten dat de waarde van hun eigen beleggingsportefeuille in de komende drie maanden gelijk blijft of stijgt.

Driekwart van de beleggers geeft aan dat de coronacrisis invloed heeft op zijn of haar keuzes. Zo zegt 23 procent van de ondervraagden op dit moment niets te doen omdat de beurs erg onvoorspelbaar is, terwijl 22 procent juist nu meer kansen ziet.