VanHaren neemt 43 Belgische schoenenwinkels Brantano over

Schoenenwinkelketen VanHaren neemt per 1 oktober 43 Belgische winkels over van het merk Brantano uit de failliete boedel van het Belgische modeconcern FNG. Met de overname vergroot VanHaren zijn aanwezigheid op de Belgische markt waar het in de voorbije jaren zestien filialen opende.

Details over de overname worden de komende tijd uitgewerkt. Dan moet ook duidelijk worden welke medewerkers van Brantano meegaan naar de nieuwe eigenaar.

vanHaren is op de Nederlandse markt actief met 143 winkels en is onderdeel van de Deichmann groep. Dat moederbedrijf is naar eigen zeggen marktleider in de Europese schoenendetailhandel en actief in 31 landen wereldwijd. Met ongeveer 43.000 medewerkers baat het meer dan 4200 winkels en 40 onlinewinkels uit.

FNG ging onlangs failliet in België en Nederland. De onderneming kampte al langer met financiële problemen en die verergerden door lockdownmaatregelen. In Nederland was FNG eigenaar van ketens als Miss Etam, Expresso, Steps, Promiss en Claudia Sträter.