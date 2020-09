Koerssprong SoftBank helpt Nikkei vooruit

De effectenbeurs in Japan is maandag met winst begonnen aan de nieuwe handelsweek. Zwaargewicht SoftBank was in trek dankzij een grote overnamedeal van de Japanse techinvesteerder. Daarnaast werd uitgekeken naar de uitslag van de verkiezing door de regeringspartij van Japan van de opvolger van premier Shinzo Abe. De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen eveneens vooruit.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 0,7 procent hoger op 23.559,30 punten. SoftBank dikte 9 procent aan. Het Japanse technologieconcern verkoopt de Britse chipontwerper ARM Holdings aan de Amerikaanse producent van chips en grafische kaarten Nvidia. Met een prijskaartje van maximaal 40 miljard dollar is het een van de grootste overnames in de chipsector ooit.

De huidige kabinetssecretaris Yoshihide Suga zal naar verwachting later op de dag door de Japanse Liberaal-Democratische Partij (LDP) worden verkozen tot de nieuwe partijleider en opvolger van premier Shinzo Abe, die om gezondheidsredenen aftreedt. Suga, de rechterhand van Abe, heeft al aangegeven het beleid van zijn voorganger voort te zetten. Op macro-economisch vlak bleek daarnaast dat de productie in de omvangrijke Japanse industrie in juli met 8,7 procent op maandbasis is toegenomen. Dat was sterker dan de stijging van 8 procent die eerder werd gemeld.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong steeg 0,7 procent. De Kospi in Seoul won 1,2 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney klom 0,5 procent. De Australische investeringsbank Macquarie Group zakte bijna 5 procent na een winstdaling van 35 procent in de eerste jaarhelft.