‘Lufthansa denkt aan meer banenverlies dan eerder aangekondigd’

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa denkt dat er door de coronacrisis meer banen op de tocht komen te staan dan de al aangekondigde 22.000. Ook zal de vloot verder worden ingekrompen nu vliegtuigpassagiers langer wegblijven dan eerder verwacht. Topman Carsten Spohr heeft het personeel daarover ingelicht, schrijft persbureau Bloomberg op basis van aanwezigen.

Lufthansa is net als veel andere luchtvaartmaatschappijen zwaar getroffen door de coronacrisis en maatregelen als grenssluitingen. De verwachting was eerder dat de vraag sneller toe zou nemen, maar dat blijkt nog niet te kloppen. Zo heeft Lufthansa voor oktober maar een tiende van de reserveringen die het vorig jaar op hetzelfde moment had. Spohr denkt nu dat het tot halverwege het komende decennium duurt voor de luchtvaart weer op het niveau is van voor de crisis.

Eerder maakte Lufthansa bekend dat er 22.000 voltijdsbanen zouden verdwijnen. Mediageruchten dat dat er 42.000 zouden worden zijn volgens Spohr te hoog. Het nieuwe cijfer komt daar dus ergens tussen te liggen.

Volgende week zou Lufthansa al een keuze kunnen maken over welke viermotorige vliegtuigen het wil houden. De Duitsers zouden al gesprekken hebben gevoerd met Airbus over een versnelde levering van zuinige tweemotorige A350-toestellen ter vervanging van die dorstigere vliegtuigen. Die nieuwe kisten zouden vanuit financiƫle overwegingen geleaset worden in plaats van gekocht.