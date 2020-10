Beurzen hoger na verbetering gezondheid Trump

De Europese aandelenbeurzen wonnen maandag terrein. Beleggers reageerden opgelucht op het nieuws dat de Amerikaanse president Donald Trump maandag mogelijk al het ziekenhuis mag verlaten. Trump werd vrijdag in het ziekenhuis opgenomen na besmetting met het coronavirus. Een sterker dan verwachte toename van de Europese winkelverkopen in augustus bood eveneens enige steun aan de handel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent hoger op 556,96 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 825,82 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen dikten tot 0,8 procent aan.

Trump liet zich zondag al even in het openbaar zien. De president reed in een auto een kort rondje langs fans die zich op straat hadden verzameld. Volgens Trumps lijfarts Sean Conley heeft de president zaterdagavond een tweede dosis van het antivirale middel remdesivir gekregen, en wordt verder behandeld met de steroïde dexamethason, die ervoor moet zorgen dat het zuurstofgehalte in het bloed op niveau blijft.

Sterkste stijger in de AEX was telecomconcern KPN met een winst van dik 3 procent. ING won 2,1 procent. Moody’s bevestigde de kredietrating van ING. Volgens de kredietbeoordelaar heeft de bank zowel op de korte als langere termijn genoeg geld in kas om aan zijn verplichtingen te voldoen. Maaltijdbestelsite Just Eat Takeaway was de grootste daler met een min van 0,9 procent.

Fitnessketen Basic-Fit ging op kop bij de middelgrote bedrijven met een plus van 4 procent. Kunstmestproducent OCI sloot de rij met een min van 2,4 procent. Vopak klom 0,6 procent. Het tankopslagbedrijf heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Indonesische petrochemische bedrijf Chandra Asri Petrochemical.

In Londen raakte Cineworld 30 procent kwijt. De op een na grootste bioscoopketen ter wereld sluit tijdelijk al zijn bioscopen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten vanwege de terugval in het aantal bezoekers en het uitstel van premières van grote films door de coronapandemie. Het Britse ingenieursbedrijf Weir steeg 16 procent na verkoop van zijn olie- en gasdivisie aan het Amerikaanse Caterpillar. In Madrid won Sabadell 4 procent. Volgens Spaanse media onderzoekt de bank een mogelijke fusie met BBVA en Kutxabank.

De euro stond op 1,1751 dollar, tegenover 1,1711 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 3,1 procent duurder op 38,18 dollar. Brentolie steeg 2,6 procent in prijs tot 40,28 dollar per vat.