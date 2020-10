Verenigd Koninkrijk en Japan sluiten vrijhandelsakkoord

Het Verenigd Koninkrijk en Japan hebben een vrijhandelsverdrag gesloten in Tokio. Het is de eerste deal die de Britten sluiten met een grootmacht na hun vertrek uit de Europese Unie.

De Britse minister van Internationale Handel, Liz Truss, zei op de ceremonie in Tokio dat sommigen hadden verwacht “dat een onafhankelijk Verenigd Koninkrijk geen afzonderlijke handelsakkoorden zou kunnen sluiten of dat dat jaren zou duren”. Truss wees erop dat nu het ongelijk van sceptici is bewezen.

Het Brits-Japanse verdrag zal vanaf januari 2021 ingaan en moet de handel en investeringsstromen tussen de twee landen in stand houden. Het verdrag lijkt erg op het bestaande verdrag tussen Japan en de EU. De douanetarieven op Japanse auto’s worden bijvoorbeeld langzaam afgebouwd tot 2026, net zoals in het akkoord met de EU. De Japanse tarieven op Britse landbouwproducten blijven ook hetzelfde als in het EU-verdrag.

Japan ziet het Verenigd Koninkrijk nog steeds als toegangspoort tot de Europese markt, en hoopt dat het land alsnog een overeenkomst kan sluiten met de EU. Dat moet vóór 1 januari gebeuren, want dan verlaten de Britten de Europese douane-unie en de interne markt, waardoor de Europese handelsakkoorden niet langer gelden. De moeizame onderhandelingen tussen de EU en de Britten zijn weer opgepakt.