5G-netwerk van T-Mobile landelijk dekkend

Het 5G-netwerk van T-Mobile is vanaf dinsdag landelijk dekkend. Volgens de telecomprovider woont daardoor zo’n 90 procent van alle Nederlanders in een gebied waar het veel snellere mobiele internet beschikbaar is.

De Nederlandse overheid veilde in juli frequenties voor 5G. De drie grootste telecomproviders op de Nederlandse markt telden samen ruim 1,2 miljard euro neer om van die frequenties gebruik te mogen maken.

KPN, marktleider op de Nederlandse telecommarkt, verwacht in 2021 landelijke dekking met 5G mogelijk te maken. Vodafone begon al voorafgaand aan de veiling in juli, waar het overigens wel aan deelnam, met het aanbieden van 5G via frequentiebanden voor 4G.