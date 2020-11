Afvlakkende groei in aantal kilometers op de weg

De groei van het aantal kilometers dat in Nederland op de weg wordt gereden, is vorig jaar afgevlakt. In 2019 werd 137,5 miljard kilometer afgelegd door personen- en bestelwagens, zware vrachtvoertuigen en bussen. Dat is iets meer dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tot aan 2019 nam het aantal kilometers juist nog gestaag toe.

De grootste groei was er de afgelopen vijf jaar te zien onder bestelauto’s en zwaar vrachtverkeer. Bestelauto’s legden in 2019 zo’n 18,7 miljard kilometer af, bijna 15 procent meer dan in 2014. Voor vrachtvoertuigen ging het met 7,5 miljard kilometer om ruim 12 procent meer. Personenauto’s reden ten opzichte van vijf jaar geleden vorig jaar 6,3 procent meer kilometers.

Het zijn met name vrachtvervoerders uit het buitenland die steeds meer kilometers maken. In 2019 waren zij goed voor meer dan 900 miljoen kilometer op de Nederlandse wegen. Ruim een kwart meer dan vijf jaar eerder en 12 procent van het totale vrachtverkeer. Zwaar vrachtverkeer uit Oost- en Midden-Europa is aan een opmars bezig, dat steeg in vijf jaar tijd met 65 procent.

Poolse vrachtvoertuigen zijn koploper wat het aantal buitenlandse vrachtkilometers betreft. Zij waren vorig jaar goed voor bijna een derde daarvan. Duitse vervoerders zagen hun aandeel juist dalen tot 24 procent. In 2014 stonden zij volgens het CBS nog bovenaan.