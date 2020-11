‘Rijk moet voortouw nemen in aanpak woningtekort’

Nederland moet flink bouwen om het woningtekort in te lopen en de situatie voor starters op de huizenmarkt te verbeteren, en het Rijk moet daartoe de regie nemen. Dat is de inzet van Vereniging Eigen Huis (VEH) tijdens een hoorzitting woensdag in de Tweede Kamer over het woningtekort voor starters en middeninkomens.

De enige structurele oplossing om het tekort tegen te gaan is bouwen, aldus de organisatie van huizenbezitters. En dat zou het beste geregeld kunnen worden via een strakke regie vanuit Den Haag. Nu is dit nog een taak van gemeenten en provincies, maar dat levert niet genoeg woningen op. “Het Rijk moet daarom afspraken maken met alle lagere overheden over het aantal te bouwen betaalbare woningen”, zegt Karsten Klein, directeur belangenbehartiging van VEH. “Gemeenten moeten daarnaast meer juridische ruimte krijgen om koopwoningen te reserveren voor starters.”

Over de grote krapte op de woningmarkt is al langer veel te doen. Er staan veel minder huizen te koop dan voorheen en de prijzen rijzen de pan uit. Daardoor is het voor met name starters heel moeilijk om een huis te kopen. Onder meer ook de makelaars hebben al herhaaldelijk een oproep gedaan om meer woningen bij te laten bouwen.

“Voor veel starters is het met deze prijzen niet meer mogelijk een huis te kopen”, benadrukt Klein. “Ze profiteren niet van waardestijging en vermogensopbouw. Zo wordt het steeds lastiger om later alsnog een woning te kopen. Het woningtekort zorgt zo voor een groeiende, maatschappelijke kloof.”

Volgens VEH kan gerichte, financiĆ«le hulp starters ook een steun in de rug geven. “Denk aan startersleningen, gekoppeld aan een geregionaliseerde NHG-grens. Met een bijdrage van het Rijk kunnen meer gemeenten een starterslening aanbieden.”

Eerder op de dag pleitte het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in De Telegraaf al voor minder strenge leenregels, als de overheid starters op de woningmarkt wil helpen. “Door de zeer strenge leenregels vanuit de nationale overheid is het op dit moment moeilijk voor met name jonge huishoudens met middeninkomens om tot de koopmarkt toe te treden”, zo stelde directeur Taco van Hoek in de krant.

Ruimere leennormen vindt niet iedereen een goed idee. De Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) stelde dinsdag juist dat regelingen die het mogelijk maken om meer te lenen dan volgens de leennormen verantwoord is, mensen extra kwetsbaar maakt. Starters meer laten lenen helpt hen ook niet echt en leidt alleen maar tot hogere huizenprijzen, vond de toezichthouder. Terwijl het echte probleem op de woningmarkt is dat er een tekort aan huizen is.