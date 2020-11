Ook Turkse minister van Financiën weg

Berat Albayrak treedt terug als minister van Financiën en schatkistbewaarder van Turkije. Hij is de schoonzoon van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en vertrekt kort na het ontslag van de centrale bankier van het land. De 42-jarige Albayrak gaf gezondheidsredenen op als reden voor zijn terugtreden, maar verduidelijkte deze niet.

Kenners denken dat de ontwikkelingen in de financiële top van het land zowel politiek als economisch zeer ongunstig zijn. De Turkse lira staat al tijden fors onder druk en de geldontwaarding loopt in de dubbele cijfers. Politiek gezien komt het tot een grote verschuiving. Albayrak werd volgens ingewijden voorbereid als potentiële opvolger van Erdogan, die Turkije als premier of president leidt sinds 2003.

Erdogan ontsloeg zaterdag centralebankpresident Murat Uysal, na de aanhoudende val van de lira en de hoge inflatie. De voormalige minister van Financiën Naci Agbal is de nieuwe bankpresident. Behalve de problemen met de lira en de hoge inflatie heeft Turkije ook te kampen met slinkende reserves aan buitenlandse deviezen. Financiële markten zijn bezorgd over het monetaire beleid, mede doordat de rente in september ongewijzigd bleef. Een nieuwe rentebesluit wordt op 18 november verwacht.